Bartın Üniversitesi (BARÜ) uluslararasılaşma çalışmaları doğrultusunda son üç yılda 23 ülkeyle gerçekleştirdiği Erasmus+ iş birliklerine 2025 yılında 16 ülkeden 22 üniversiteyi eklemeyi hedefliyor.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) öğrenci, akademik ve idari personelin, farklı kültürlerle etkileşimde bulunmaları ve uluslararası düzeyde yetkinlik kazanmaları noktasında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda BARÜ’nün, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Erasmus Dış Politika Fonlarıyla Desteklenen Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA171-HED) programına başvuru süreci tamamlandı.

2025 yılı için 16 ülkeden 22 üniversite ile iş birliğine gidilmesi hedefleniyor

İlk olarak 2022 yılında 6 ülke, sonraki yıl 11 ülke, 2024 yılında 6 ülkeyle daha iş birliğine giden BARÜ, 2025 yılı için ise 16 ülkeden 22 farklı üniversite ortaklığını içeren başvurusunu Türkiye Ulusal Ajansına sundu. Böylece 2022 yılından itibaren yaklaşık 265 bin Euro hibe alan BARÜ, Erasmus KA171 programı çerçevesinde hak kazandığı finansal desteği bu yıl da yapmış olduğu başvuruyla artırmayı hedefliyor.

"Uluslararasılaşma stratejilerimizi kararlılıkla ilerletiyoruz"

Erasmus+ hareketlilik projeleri ile küresel düzeyde kültürlerarası etkileşimleri güçlendirmenin önemini vurgulayan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Uluslararasılaşmanın eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerindeki niteliği daha da yukarı taşıdığı bilinci ile tüm bileşenlerimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her geçen gün ikili iş birliği içerisinde bulunduğumuz ülke ve üniversite sayısını artırarak öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliği kapsamını genişletiyoruz. Ülkemizin nitelikli temsiline katkı sağladığımız bu süreçte, kültürlerarası diyalog, müzakere ve etkileşimi artırarak araştırma ve bilgiyi paylaşma yönünde gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle kurumsal ilerleyişimize sundukları katkılar dolayısıyla Erasmus Kurum Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yirmibeş ile birlikte tüm akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası projelerdeki iş birliği stratejileri dolayısıyla Türkiye Ulusal Ajansı Başkanımız Sayın İlker Astarcı’ya, bu süreçteki kıymetli destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yurt dışında bir üniversitede öğrenim görmelerine imkân sunarken personelin de eğitim alma ve ders verme hareketlilikleriyle mesleki gelişimlerine katkıda bulunan Erasmus KA171-HED programının başvuru sonuçları Temmuz 2025’te açıklanacak.