Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde gerçekleştirdiği eğitim programı çerçevesinde gençlerin kırsal alanlardaki istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde gerçekleştirdiği eğitim programı çerçevesinde gençlerin kırsal alanlardaki istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Kalkınma Ajansları 2022-2023 “Genç İstihdam” teması dahilinde gerçekleştirilen “Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği ve Otonom Sera Sistemleri Eğitimi” ile “Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi” tamamlandı. Eğitimlerin ardından başarılı bulunan kursiyerlere Bartın Valiliğinde gerçekleştirilen törenle sertifikaları verildi. Programda devlet destekleri, teşvikleri ve sübvansiyonlu krediler ile ilgili bilgilendirmeler de yapıldı.

Bartın’ın hem örtü altı sebze yetiştiriciliği hem de tıbbi aromatik bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Nurtaç Arslan, BAKKA ile BARÜ iş birliğinde düzenlenen eğitimleri tamamlayan kursiyerlerin devlet destekleri ve sübvansiyonlu kredi imkanları hakkında yeterli bilgiyi almaları ve ülkemize değer katacak girişimlere ve yatırımlara imza atmalarının önem arz ettiğini söyledi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise gençlerin istihdamını artırmak ve onların iş gücü piyasasına uyumlarını desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimlerin önemine değinerek “İs¸ gücü piyasasında özel olarak korunması ve teşvik edilmesi gereken gruplar içerisinde yer alan gençlerin aktif olarak desteklenmesi kalkınma dinamikleri açısından önemli bir yere sahiptir. Bu noktada 2023 vizyonunun da bir gereği olarak Üniversitemizin BAKKA iş birliğiyle gerçekleştirdiği eğitimlerde kursiyerlerimizin bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde destekler sağlanmış, sürece motive olmaları için bilgiler verilmiştir” dedi.

Şehirlerin ve bölgelerin potansiyellerinin değerlendirilerek ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlanmasının oldukça değerli olduğuna da dikkat çeken Rektör Uzun, “‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarımızı da kapsayan gayretlerimizle bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkılar sunuyoruz. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde geleceğimize değer katmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle yakın ilgileri ve destekleri için Bartın Valisi Nurtaç Arslan’a, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altınsu’ya, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder’e, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Solak’a, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik’e ve değerli yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sürece olan katkıları için Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Hüseyin Kaygın ile tüm bileşenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.