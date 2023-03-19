Bartın Üniversitesinden (BARÜ) gönüllü akademisyenlerin farklı alanlarda özel planlanmış programlara yer verdiği “Çocuk Üniversitesi” kapılarını depremzedelere açtı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremler sonrası yaraların el birliğiyle sarılması için büyük gayret gösteriliyor. Depremden etkilenen illerdeki durumun iyileştirilmesi ve gelecekte atılacak adımlar için bilimsel çalışmaların yapıldığı BARÜ’de sosyal sorumluluk çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Çocuk Üniversitesi ile afetin izleri silinmeye çalışılıyor

Büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından kısa ve uzun vadede eylem planlarının yapıldığı BARÜ’de, “Çocuk Üniversitesi” depremzedeler için faaliyetlerine hazırlanan özel programla yeniden başladı. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen uygulamayla Bartın’da misafir olarak konaklayan çocuklara yönelik çalışmalar yapılıyor.

Depremzedeler için özel programlar uygulanıyor

Alanında yetkin akademisyenlerin hazırladığı program ile özellikle çocuklar için planlanan psiko-sosyal destek süreçleri uygulanıyor. Etkinliklerde gönüllü akademisyenler de depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Çocuk Üniversitesinin faaliyetleri Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülüyor.

“Bu sürece el birliğiyle aşacağımıza inanıyoruz”

Çocuk Üniversitesi çalışmalarına katılarak depremden etkilenen vatandaşlarımızla bir araya gelen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizi derinden sarsan büyük bir felaketin ardından üniversite olarak tüm bileşenlerimizle büyük gayret gösteriyoruz. El birliği ve dayanışmayla aşacağımıza inandığımız bu süreçte bilimsel ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarımızla yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bu düşüncelerle Çocuk Üniversitesi çalışmalarıyla çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olan Psiko-Sosyal Destek Ekibi Koordinatörü Doç. Dr. Sinem Tarhan ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin ile birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Afetin izlerini silmek için çaba göstererek umut olan tüm bileşenlerimizle gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.