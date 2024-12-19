Bartın Üniversitesi (BARÜ) paydaşı olduğu ve gençleri iş dünyasıyla buluşturan ‘Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’ kapsamında kurduğu stantla yoğun ilgi gördü.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) paydaşları arasında olduğu bölgenin en büyük kariyer fuarı olan ‘Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. "Yetenek Her Yerde" sloganıyla alanında öncü yüzlerce firmanın katılımıyla düzenlenen fuarda, BARÜ’de kurduğu standıyla katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

150’den fazla bilimsel etkinlik ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapan BATIKAF’24 iki gün boyunca üniversite öğrencileri ve mezunları olmak üzere gençleri iş dünyasının önde gelen isimleri ve firmalarıyla buluşturdu. Gençlere istihdam fırsatı, firmalara ise nitelikli iş gücü imkânı sunan fuar kapsamında BARÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ziyaretçilere kariyer danışmanlığı konusunda bilgiler aktarıldı.

Ayrıca BARÜ standını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay başta olmak üzere kurumdan yetkililer ile birlikte farklı kurum ve kuruluşlardan yöneticiler de ziyaret etti.

BARÜ standında gençler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar, ulusal ve uluslararası başarılar, bölgesel kalkınma odaklı projeler ve sosyal-kültürel imkânlar başta olmak üzere birçok konuda bilgi paylaşımında bulundu.

Bölgesinin istihdam ve kariyer fırsatlarını canlandırmak hedefi ile yapılan fuarın önemine dikkat çeken BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Ülkemizde farklı sektörlerden firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı fuarı, öğrenci-sektör buluşması adına önemli bir adım olarak görüyorum. Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli rol üstlenen Üniversitemiz de, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi noktasında nitelikli çalışmalarına devam etmektedir. Bu noktada gençlerimizi iyi bir gelecek için teşvik eden girişimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanımız Sayın Salim Atay’a, ev sahipliği dolayısıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Alişarlı’ya, değerli rektörlerimiz ile tüm paydaş kurum ve kuruluşlarından yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.