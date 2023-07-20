Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ankara Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Üniversite Tercih Günleri” etkinliğinde aday öğrenciler, aileleri ve rehber öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Üniversite Tercih Günleri” etkinliği Başkent Millet Bahçesinde gerçekleştirildi. İki gün süren fuarda Bartın Üniversitesinin (BARÜ) standını ziyaret eden lise son sınıf öğrencileri, aileleri ve rehber öğretmenlerinin soruları cevaplandırıldı. BARÜ’nün 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan programlar tanıtıldığı fuarda, birbirini besleyen bölüm ve programlarla birlikte kariyer planlaması noktasında tavsiyelerde bulunuldu.

Katılımcılara BARÜ’nün yurt dışı eğitim imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunduğu fırsatların aktarıldığı etkinlikte BARÜ İletişim Koordinatörlüğü tarafından kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, sosyal hayat ve konaklama imkânları gibi konularda bilgiler verildi. Ayrıca fuara katılan BARÜ öğrencilerinden Muhammet Can Sağıroğlu ise “Akran Öğrenmesi” tecrübelerini ziyaretçilerle paylaştı.

BARÜ standının yoğun ilgi gördüğü “Üniversite Tanıtım Günleri”nde ziyaretçilere üniversitenin aday öğrenci sayfası ve sosyal medya hesaplarını ziyaret etmeleri amacıyla yönlendirmeler yapıldı.