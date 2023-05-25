Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Bartın Çalışma ve İş Kurumu iş birliğinde düzenlediği “9. Kariyer ve İstihdam Günleri” yoğun bir katımla başladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bartın Çalışma ve İş Kurumu iş birliğinde düzenlenerek kariyer imkânlarının artırılmasının, işveren, öğrenci ve mezunların bir araya getirilmesinin hedeflendiği etkinliğin açılış töreni Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda yapıldı. Tüm sunumların çevrim içi ortamda canlı olarak da yayımlandığı etkinlikte uzman konuklar sunumlarıyla, bölgenin önde gelen kurum ve kuruluşları ise stantlarıyla katılım sağladı.

“15. kuruluş yıl dönümümüzde ilk günkü heyecandayız”

Kariyer ve İstihdam Günlerinin açılış konuşmasını yapan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrenci ve mezunların ufkunu açacak etkinliklerden birini daha gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Bu yıl 15’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bartın Üniversitesi kurulduğu ilk günden itibaren hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli artı değerler üretmiş ve üretmeye devam etmektedir. Yetiştirdiğimiz binlerce mezun, sürdürdüğümüz yüzlerce bilimsel çalışma neticesinde eğitim-öğretim camiasında bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Durmaya ve yavaşlamaya hiç niyetimiz yok. Bizi bekleyen ufka bakarak hem bölgemizin hem de ülkemizin yarınlarına değer katmak için tüm bileşenlerimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yarınlarımızı ihya ve inşa edecek olanlar gençlerimizdir”

BARÜ’de tüm çalışmaların merkezinde öğrencilerin olduğunu ifade eden Rektör Uzun, “Geleceğin en önemli aktörleri olan gençlerimizi asla unutmuyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Biliyoruz ki ‘Varlık Sebebimiz’ olarak gördüğümüz öğrencilerimiz geleceğimizi inşa ve ihya edecek olanlardır. Bu dahilde daha önce olduğu gibi bugün de ‘İstihdam ve Kariyer Günleri’ ile öğrencilerimizin gelişimine katkı sunuyor, onları bölgemizin öncü firmalarıyla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu düşüncelerle etkinliğimize katılan ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bartın’da gurur duyulacak çalışmalar yapıyoruz”

Öğrencilerin çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkânları seferber ettiklerini kaydeden Bartın Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ali Solak, öğrenci, işveren, okul iş birliğinin de en iyi örneklerini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün “Hedeflerle Yönetim” anlayışı dahilinde Bartın’da elde ettikleri başarılara da değinen Solak, “’Kadın Aktif İşgücü Programlarına Katılım’ sürecinde, hedef 252 iken yüzde 367 oranında gerçekleşme ile 926 oldu ve Türkiye birinciliği elde edildi. Yine 2022 Ocak-Aralık döneminde, ‘Genç aktif işgücü programlarına katılım’ alanında hedef 211 iken yüzde 188 oranında gerçekleşme ile 597 oldu ve yine Türkiye birinciliği elde edildi. Böylelikle özel sektöre yönelik uygulanan Aktif İşgücü Programlarında, Kadın ve Gençlerin programlara katılımının sağlanması alanlarında Türkiye birincilikleri Bartın’ın oldu. İlimizde bu başarıları elde ederken daha iyisi için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizin kariyer gelişimlerine katkı sunmak için gayret gösteriyoruz”

BARÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Umut Saraç ise düzenlenen etkinliğin önemine değinerek “Çok değerli konuklarımızın katılımı ve paydaşlarımızın destekleriyle öğrenci ile mezunlarımızın gelişimlerine katkı sunacak bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz bu organizasyonda alanında yetkin kişilerin sunumlarına katılmalarının yanı sıra sektör ile yakından tanışma, iletişim kurma ve özgeçmiş alışverişi yapma fırsatları yakalıyorlar. Ülkemizin istihdam politikalarına katkı sunan etkinliğimize destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kariyer Yolculuğunda Tecrübe Paylaşımları yapıldı

Kariyer ve İstihdam Günlerinin açılışının ardından gerçekleştirilen birinci oturum Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İnsan Kaynakları Müdürü Berivan Haligür’ün konuşmasıyla başladı. Haligür, konuşmasında TPAO bünyesinde yapılan çalışmalar, personel statüsü, iş tanımları, kariyer yolu ve staj imkânları konularını aktararak katılımcılara kariyer hedefleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

İlk oturumda konuşan Çaycuma Sandalye Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karakaş ise bölgenin orman varlığı yönünden sahip olduğu potansiyelden yola çıkarak kurdukları şirketlerinin bugün Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen firmalarından birine dönüştüğünü aktardı. Öğrencilere gelecek yolculuğunda önerilerde de bulunan Karakaş, firma olarak hedeflerinin dünyanın ilk 10 şirketi arasına girmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kariyer Günleri etkinliğinin ikinci oturumunda Altın Kariyer Akademi Yetkilisi, Yapay Zeka Mühendisi Melik Vatan “Yapay Zeka Çağı ve Metaverse’ün Doğumu” ve Posfect İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayas “İş Hayatında Başarıya Giden Yol” başlıklı sunumlarını yaptı.

Üçüncü oturumda ise AKTIP Hastanesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Refik Akmaz “Sağlıkta Kariyer”, Bartın Çimento İnsan Kaynakları Sorumlusu Hayrettin Üstünsoy “İş’te Kariyer” ve Kalkınma Ajansı Uzmanı Merve İnce ise “Girişimcilikte Kariyer” adlı konuşmalarıyla öğrenci ve mezunlarla bir araya geldi.

Kariyer ve İstihdam Günleri dahilinde ayrıca Bartın ve bölgenin önde gelen firmaları stant açtı. Stantları ziyaret eden öğrenci ve mezunlar, firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj fırsatları ile kariyer imkânları gibi konularda bilgiler aldı.