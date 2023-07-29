Bartın Üniversitesi (BARÜ) Webometrics Dünya Üniversite Sıralamasındaki yükselişini sürdürerek 7’nci yılında 4 bin 590 üniversiteyi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralaması (Webometrics Ranking of Universities) yayımlandı. Birçok alanda elde ettiği kazanımları sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşımayı başaran Bartın Üniversitesi (BARÜ) 2017 yılından bu yana devam ettirdiği başarısını bu yılda sürdürdü. “Sürekli iyileştirme” anlayışıyla kaliteyi merkeze alan BARÜ, 200’den fazla ülkede değerlendirilmeye alınan 31 bin yükseköğretim kurumu arasından 2 bin 447’nci sıraya yükseldi. 2017 yılında 7 bin 37’nci sırada yer alan BARÜ, böylece 7 yılda 4 bin 590 üniversiteyi geride bırakarak görülmemiş bir başarıya imza attı.

BARÜ tüm alanlarda yükselişini sürdürdü

BARÜ, görünürlük (web içeriği) göstergesinde bir önceki yıla göre 692 basamak yükselerek 7 bin 448’inci sırada, açıklık (en çok atıf alan araştırmacılar) göstergesinde 158 basamak yükselerek 1.652’nci sırada yer aldı. 2018-2022 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde 27 disiplinde en çok atıf alan yüzde 10’luk dilime giren yayın sayısını temel alan mükemmeliyet göstergesinde ise 268 basamak yükselen BARÜ, 1.995’inci sıraya yükseldi.

BARÜ, Türkiye sıralamasındaki yerini 10 basamak daha yükseltti

BARÜ, genel değerlendirmede Türkiye’deki 209 yükseköğretim kurumu arasında bir önceki yıla göre 10 basamak birden yükselerek 63’üncü sıraya çıktı. Mükemmeliyet göstergesinde 16 basamak yükselen BARÜ, 48’inci sırada yer alırken, açıklık göstergesinde 9 basamak çıkarak 68’inci oldu. Ayrıca BARÜ görünürlük göstergesinde ise 5 sıra yükselerek 96’ncı sıraya yerleşti.

“Hedeflerimizi ilerletiyor, daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz”

BARÜ’nün tüm bileşenleriyle birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürüdüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Tüm paydaşlarımızla güç birliği yaparak çıktığımız gelecek yolculuğunda hep daha iyiye ulaşmak için gayret gösterdik. Hayal kurduk, çalıştık ve sadece bilgiyi akran değil aynı zamanda üreten bir üniversite olarak kazanımlarımızı yarınlara taşımayı hedefledik. Nitelikli büyüme odağında hem ülkemizde hem de uluslararası alanda her geçen dönem daha fazla dikkat çekmeyi ve öne çıkmayı başardık. Bu çerçevede Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizleri yakından takip ederek desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.