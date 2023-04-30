Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bu yıl altıncısını gerçekleştireceği Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023’te tanıtıldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) geçtiğimiz yıllarda yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdiği “Ar-Ge Proje Pazarı”nın etkinliği altıncısı 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bölgenin en önemli bilim ve teknoloji organizasyonlarından biri olan etkinliğin tanıtımı İstanbul Atatürk Havalimanında final programı gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023’te yapıldı. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Tayfun ile akademik personel ve öğrenciler tarafından yapılan tanıtımlarda Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusundaki kararlılık vurgulandı.

Yarışmalarda 130 bin liranın üzerinde ödül verilecek

Tanıtımlarda, BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere tematik olarak düzenlediği proje pazarıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Kamu-sanayi-üniversite iş birliğinin önemli bir örneği olan etkinlikte proje sahipleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanarak potansiyel iş birliktelikleri kurulacağı ifade edildi. Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde dereceye giren proje sahiplerine toplamda 130 bin TL’nin üzerinde ödül verileceği de aktarıldı.

“Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna değer katıyoruz”

Ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Uzun, “Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarının altıncısını gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi ile projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek olan ‘BARÜ 6. Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliğine ‘Benim de bir fikrim var’ diyen herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.