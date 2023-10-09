Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından düzenlenen bölgenin uzun soluklu en önemli festivali 6. Ar-Ge Proje Pazarı başvuru süresi gelen talepler üzerine 13 Ekim 2023 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Cumhuriyetin 100. yılında altıncısını gerçekleştireceği Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde başvuru tarihleri gösterilen yoğun ilginin ardından gelen talepler üzerine 5 gün daha uzatıldı. Ar-Ge Proje Pazarı Düzenleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme toplantısı sonucunda Türkiye’nin farklı illerinden rekor katılımın olduğu etkinliğin son başvuru tarihi 13 Ekim 2023 olarak değiştirildi. Ön değerlendirme sonuçlarının 18 Ekim 2023 tarihinde açıklanacağı festivale, Cuma günü saat 23.59’a kadar yeni başvurular yapılabileceği gibi taslak olarak kaydedilmiş başvurular da tamamlanabilecek.

BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere odak alanlarda düzenlenen proje pazarında dereceye girenlere toplamda 130.000 TL’nin üzerinde ödüller verilecek. Farklı kategorilerdeki proje fikirlerinin yer alacağı bölgenin uzun soluklu en önemli festivali, 02-03 Kasım 2023 tarihlerinde BARÜ Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefinde düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim ve teknoloji festivalinde katılımcıların yol ve konaklama masrafları belirli limitler dâhilinde karşılanacak.

Gelen yoğun talep üzerine başvuru tarihlerini uzattıklarını ifade eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Geleceğe farklı bir ufuk çizgisi çizmek için çıktığımız bu yolculukta her geçen dönem gösterilen ilgi daha da artıyor. ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ için hayal kuran, düşünen, çaba gösteren ve ‘Benim de bir fikrim var’ diyenlerin festivali Ar-Ge Proje Pazarına gösterilen bu ilgi aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı da arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Başvuruların “projepazari.bartin.edu.tr” internet adresinden alınmaya devam ettiği etkinlikle ilgili tüm detaylar yine aynı sayfada yer alıyor. Ar-Ge Proje Pazarı internet sayfasını ziyaret eden katılımcılar yarışmalar ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgilere ulaşabildiği gibi iletişim adreslerine de erişebiliyor.