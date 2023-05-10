Bartın Üniversitesinin (BARÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Teakwondo Şampiyonası 57 üniversiteden 267 sporcunun katılımıyla başladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi salonlarında başlayan ÜNİLİG Türkiye Teakwondo Şampiyonasına 57 üniversiteden 132 erkek ve 135 kadın sporcu katılıyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen müsabakalarda 60 hakem, 60 antrenör ve 55 idareci de yer alıyor. Farklı kategorilerde 4 gün boyunca yapılacak müsabakalarda dereceye giren sporcular 20 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Çin’in Sichuan kentinde düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Oyunlarına (FISU) katılma hakkı da elde edecekler.

Şampiyonaya ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Türk Sporu”nun yarınlarına değer katma hedefiyle geleceğe kararlı adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Rektör Uzun, “Ülkemizin en değerli sermayesi olarak gördüğümüz gençlerimizi geleceğe hazırlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Onların enerjisinin yarınlarımızı aydınlatacağının bilincinde öğrencilerimizin yanında olmaya ve birlikte yol almaya çalışıyoruz. 17 farklı branşa ait uluslararası standartlardaki spor alanlarıyla ülkemizin en büyük spor komplekslerinden birinde alanında yetkin akademisyenler eşliğinde akademik ve sportif çalışmalarını sürdürüyoruz. Yarınların güçlü Türkiye’sine olan inancımızdan aldığımız motivasyonla başarı hikâyeleri yazıyoruz ve yazmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle üniversitemizi yakından takip ederek destek veren Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Günay ile birlikte düzenlenen şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

UNİLİG müsabakalarının önemine değinen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise ülke olarak sporda bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

BARÜ’nün spor alanındaki başarılarına da değinen Günay, “Üniversitelerimiz, Türk sporunun geleceği için büyük öneme sahiptir. Yapılan spor faaliyetleri, sporcuların fiziksel ve zihinsel sağlıklarının yanı sıra, spor kültürünü yayma ve genç yetenekleri keşfetme açısından da çok değerlidir. Yükseköğretim kurumlarımızdaki uluslararası standartlardaki tesisleşmeyle birlikte eğitim-öğretim ve akademik faaliyetler sporun gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Bu noktada Bartın Üniversitesindeki çalışmaları oldukça değerli buluyorum. Ülkemizin sporda söz sahibi olma noktasında hassasiyetleri ve destekleri için BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.