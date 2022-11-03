Batı Karadeniz bölgesinin en önemli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ar-Ge Proje Pazarı başladı.

Batı Karadeniz bölgesinin en önemli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ar-Ge Proje Pazarı başladı.

Bartın Üniversitesi tarafından 5’incisi düzenlenen AR-GE Proje Pazarı açılış töreni Bartın Üniversitesinde gerçekleşti. Bilim ve teknoloji tutkunlarının projelerini sergileyerek ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulmasına imkan tanıyan AR-GE Proje Pazarında en iyi projelere 40 bin liranın üzerinde ödül verilecek.

AR-GE Proje Pazarı açılış töreninde konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Bugün burada ülkemiz ve şehrimiz adına gurur verici günlerden birini daha yaşıyoruz. Ülkemizin farklı illerinden Bartın’a gelen, gelecek adına söyleyecek sözü olan gençlerimizle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Çünkü bir asır önce Çanakkale’yi geçilmez kılan, Millî Mücadele’yi zafere ulaştıran, Cumhuriyet tarihi boyunca kalkınmanın, istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alan gençlerimizin, yarınlarımızın mimarları olacaklarından da eminiz. Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, kendi teknolojilerini geliştiren, savunma sanayi ürünlerini tasarlayıp üreten ülkemizi herkes hayranlıkla izlemektedir. Türkiye’yi yeni ufuklara, daha ileriye taşıyacak olanlar gençlerimizdir. Bartın Üniversitesi 5. Ar-Ge Proje Pazarı’nda da ülkemizi bilim ve teknoloji üzerinde yükseltecek iradenin ışığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin geleceğine değer katma yolunda bu etkinliğe katkı sunan, katılan, bilim ve teknoloji iklimine destek olan herkesi ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ar-Ge Proje Pazarı ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu organizasyon ile bugüne kadar ülkemizin farklı illerinden bilimsel kalkınmanın kaçınılmaz olduğuna inanan yüzlerce kişi bir araya geldi. Türkiye’mizi daha ileriye taşımak hedefiyle BARÜ çatısı altında toplanan yarışmacılar ‘Benim de bir fikrim var’ diyerek projelerini sergiledi ve sektörden temsilcilerle birebir görüşme imkânına sahip oldu. Bu yıl yine aynı heyecanı yaşıyor, birbirinden değerli araştırmacılara projeleriyle birlikte ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bartın Üniversitesi olarak yarınlara iz bırakmak istiyoruz. Bulunduğumuz yerden başlayarak ortak geleceğimize değer katmak en büyük idealimiz. Teknoloji geliştiren, bilimle kalkınan bir Türkiye için gayret gösteriyoruz. Tribünde olmak, seyircisi kalmak bize göre değil “Biz Odağında” olmak istiyoruz. İşte bu doğrultuda her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirme süreçlerine katılımlarını sağlamayı, milli ve özgün olanı üretmeyi, bu alanda girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Her şeyden önce, 100’üncü yılına ulaştığımız Cumhuriyetimizi 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacak olan gençlerimize inanıyoruz. Umut ediyorum ki bu çabalar tüm Türkiye’de ve bölgemizde ses getirecek projelerin ve yeni buluşların önünü açacaktır” İfadelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının sonrasında protokol üyeleri ve katılımcılar sergilenen projeleri inceleyip bilgiler aldılar.

Ar-Ge Proje Pazarında ödüle layık görülen projeler için 4 Kasım Cuma günü ödül töreni düzenlenecek.