Trabzonspor’un savunma oyuncusu Marc Bartra, herkesin takım savunmasına katkı verdiğini söyledi.

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Marc Bartra, herkesin takım savunmasına katkı verdiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Sivasspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da savunma oyuncusu Bartra, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bartra, "Çok iyi başlangıç yaptık. Ama rakibimiz adam adam savunma yapan bir ekip. Bu savunmada rakibiniz genelde sizi top kaybına zorluyor. Savunma anlamında çok iyi işler çıkardık diyebiliriz. Takım olarak bu tarz maçlarda iyi savunma yapmanız gerekiyor. Herkes takım savunmasına katkı verdi. Takım olarak savunmayı bütün olarak yaptık" ifadelerini kullandı.

Saç stiline ilişkin soruya gülümseyerek yanıt veren Bartra, "Bir anda canım istedi, böyle yaptık. Kendi kendime aldığım bir karardı" dedi.