İlk yarısı golsüz berabere biten mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitliğin bozulmadığı mücadelede penaltılarda Bartınspor rakibini 4-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur’unda kendisi gibi Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Karabük İdmanyurduspor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda karşıya geldiği Bartınspor’a penaltılarla 4-1 mağlup olarak kupanın dışında kaldı.

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