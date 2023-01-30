Bartın’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken Söğütlü köyünde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Vatandaşlar kar yağışını büyük bir sevinçle karşıladı.

Bartın’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken Söğütlü köyünde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Vatandaşlar kar yağışını büyük bir sevinçle karşıladı.

Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kar kalınlığı Söğütlü köyünde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar hasretle bekledikleri kar yağışından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Söğütlü köyü sakinlerinden Mehmet Ali Metin, "Kar ve yağmuru bekliyorduk. Her sene böyle olmuyordu kuraklık bu sene çok gitti. Cenabı Allah insanlar kadar acımasız değil, bize verdi yani karımızı. Mübarek Allah’ım ne derse o olur. Huzurluyuz yani İnşallah daha fazlasını bekliyoruz yoksa kuraklıktan susuz kalırdık. Zorluk çekerdik yaz boyu" dedi.

Mehmet Bayram ise geçen yıl aynı dönemde 2 metre kar yağdığını ifade ederek, "Bu sene çok kurak gitti. Geçen sene bu zamanlar 2 metre kar vardı burada. Havalarda çok kuraktı sularımızda azalmaya başladı. Çok iyi oldu karın yağması. Geçen sene 12’nci ayda yağmıştı bu sene ikinci ayı buldu neredeyse. Allah’a şükür, buna da şükür" ifadelerinde bulundu.