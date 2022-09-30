Karadeniz’de palamut bereketi devam ediyor. Karadeniz’de avlanan binlerce kasa palamut limanlarda kamyonlara yüklenerek Türkiye’nin dört bir yanına sevk ediliyor. Bartın’dan İzmir’e de palamut sevkiyatı yapılıyor.

Karadeniz’de palamut bereketi devam ediyor. Karadeniz’de avlanan binlerce kasa palamut limanlarda kamyonlara yüklenerek Türkiye’nin dört bir yanına sevk ediliyor. Bartın’dan İzmir’e de palamut sevkiyatı yapılıyor.

Karadeniz’de avlanan balıkçıların ağları palamutla dolmaya devam ediyor. 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyerek Karadeniz’e açılan balıkçılar hemen her gün binlerce kasa palamutla limanlara dönüyor.

Karadeniz’de avlanan balıkçıların uğrak duraklarından biri de Bartın’ın Amasra ilçesindeki Tarlaağzı Balıkçı Barınağı oluyor. Balıkçı barınağına yanaşan teknelerdeki palamutlar tek tek kasalandıktan sonra kamyon ve tırlara yüklenip Türkiye’nin farklı bölgelerine sevk ediliyor.

Denizdeki bolluk tezgahlara da yansırken palamutlar iriliklerine göre fiyatlandırılıyor. Tezgahlarda iriliğine göre tanesi 15 TL ile 30 TL arasında değişen palamutlar vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

Balıkçılar Karadeniz’deki palamut bolluğunun yaklaşık 1ay kadar daha devam etmesini bekliyor.

Binlerce kasa palamutla Tarlaağzı Balıkçı Barınağına yanaşan Pul Balıkçılık teknesinin kaptanı İbrahim Akkan Bartın’dan İzmir’e palamut gönderdiklerini ifade ederek, “Palamut sezonu iyi başladı. Şu an iyi. Bazen boş dönüyoruz. Bazen bin kasayla, bazen 500 kasayla dönüyoruz. Bazen daha fazla oluyor belli olmuyor. Sezon bir ay devam eder. 15 olur, 2 ay olur ama 1 ay bekliyoruz yani devam eder diye. Palamut her ile gidiyor. İllere dağılıyor yani. Bütün balıkçılar dağıtıyor yani. Herkes aynı yere gitmiyor. Ayrı ayrı illere gidiyor. Bu İzmir’e gidiyor” dedi.