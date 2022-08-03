Kamyonet ile Bartın’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen şahıslar, sahilden topladıkları taşlarla birlikte ilçeden ayrılmak isterken emniyet güçlerince yakalandı. Toplanan taşlar tekrar sahile döktürülürken şahıslar hakkında da cezai işlem uygulandı.

Kamyonet ile Bartın’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen şahıslar, sahilden topladıkları taşlarla birlikte ilçeden ayrılmak isterken emniyet güçlerince yakalandı. Toplanan taşlar tekrar sahile döktürülürken şahıslar hakkında da cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, 74 plakalı kamyonet ile Bartın’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen şahıslar, ilçeye bağlı Ovaaltı Piknik Alanında deniz kenarında sahilde taş toplamaya başladı. Şahıslar, topladıkları taşları çuvallara koyarak kamyonete yükledi. Bu sırada sahilden taş toplanıldığını gören vatandaşlar, ihbarda bulunarak durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bu sırada toplanılan taşlarla birlikte kamyonet bölgeden uzaklaşmaya başladı. Emniyet güçleri, kamyoneti takip ederek ilçeden çıkış yapmadan durdurdu. Durdurulan kamyonetteki taşlar, tekrar sahil bölgesine geri bıraktırılırken şahıslar hakkında da 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.

Öte yandan geçtiğimiz yılda il dışarıdan gelen şahıslar, deniz kenarından topladıkları yaklaşık 80 çuval taşla birlikte yakalanarak, yine haklarında cezai işlem yapılmıştı.