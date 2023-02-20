Bartın’da üretilen ahşap konteynerler deprem bölgesine gönderildi.

Bartın’da üretilen ahşap konteynerler deprem bölgesine gönderildi.

Bartın’ın Ulus ilçesi ve Kumluca beldesinde ahşap ustaları gönüllü desteği ile deprem bölgesine talep edilen ahşap kabinler ve konteyner evlerin yapımı tamamlanarak gönderildi. Kahramaraş’ta gönüllü olarak çalıştıktan sonra ilçeye dönen Yakup Yılmaz; ahşap konteynerlerin montajını yaptı. Bartın Valiliği koordinesinde yapılan çalışmaları anlatan Yılmaz, "Burada gönüllü olarak şu anda 3 tane konteyner yapıyoruz. Geçen hafta kendim Kahramanmaraş’ta idim. Gönüllü olarak çalıştım. Durumları çok iyi bildiğim için arkadaşlar sağ olsun böyle bir şeyler yapalım dediler. Gönüllü olarak çalışmaya geldik. Sağ olsunlar her taraftan yardımlar geliyor, ihtiyaçları gideriliyor ama biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece camları takılacak, elektrik tesisatı yapılacak" dedi.

Orman ürünlerini işleyen firma yetkilisi Feridun Altıntepe ise "Bugün de beraber olamayacaksak, ne beraber olacağız. Hatay bölgesine yardım niyetiyle 3 tane ağaç ev üretimi yaptık. İşadamlarının ilçe esnaflarının desteği ile hız kesmeden devam edeceğiz. Marangoz arkadaşlarımızın desteğiyle beraber biran önce Hatay bölgesine sevk ediyoruz. Herkes elinden geldiği kadar çalışmaya çalışıyor. Depremin ilk olduğu ertesi günü 160 adet tabutu yaptık. Allah’ın izniyle yerine ulaştırdık, Yakacak yardımı olarak da tırlarımızı gönderdik. Allah’ın izniyle yerine ulaşmıştır" diye konuştu.

Gönüllüler, talep geldiğinde üretime devam edeceklerini belirtirken yapımı tamamlanan ahşap konteyner ve kabinler araçlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.