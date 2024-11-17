Bartın’da süt kutusu içerisinde yaklaşık 1.5 milyon TL piyasa değeri bulunan uyuşturucu madde ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il dışından Bartın’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilerek, pazarlanacağı yönündeki istihbarati bilgi üzerine çalışma yürüten narkotik polisler, D.K. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldmıştı. Şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, süt kutusu içerisine zulalanmış halde 499,80 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 100,59 gram kokain maddesi ele geçirilirken, derinleşen soruşturmada Ş.E ve İ.C isimli şahısları da İstanbul’da yakalanarak Bartın’a getirilirken, Bartın’da da E.E isimli bir kişi daha gözaltına alınmış, Ekipler gözaltına alınanlara ait 4 ayrı ikamette yapılan aramada ise farklı ebatlarda olan ve 218 içimlik olduğu belirlenen, peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1,04 gram esrar maddesi de ele geçirilmişti. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun toplam piyasa değeri 1,5 milyon TL olarak tespit edilirken, yapılan bu son operasyon ise Bartın’da bir kişi üzerinde ise ilk kez bu kadar çok metamfetamin ve kokain olarak bilinen uyuşturucu maddelerin yakalandığı operasyon olarak kayıtlara girmişti.

Gözaltına alınan 4 kişi işlemlerin ardından Bartın Adliyesi’ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alındığı öğrenilen şüphelilerin, savcılığın ardından ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edild. Yaklaşık 8.5 saat süren savunma gibi adli işlemleri süren şüphelilerin tamamı da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.