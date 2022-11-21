Yangınla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 15 dönüm kızılçam ormanı küle döndü.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Dnz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Arslan söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Bartın’ın İnkum tatil beldesinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 44 araç ve 193 personelle müdahale edildi.

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