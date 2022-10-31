Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili aralarında müessese müdürünün de bulunduğu 24 şüphelinin adliyeye sevki başladı. Şüphelilerden ilk olarak ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi’ne sevk edildi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili aralarında müessese müdürünün de bulunduğu 24 şüphelinin adliyeye sevki başladı. Şüphelilerden ilk olarak ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi’ne sevk edildi.

TTK’ya ait Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında geçen 14 Ekim günü meydana gelen patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaşanan patlamanın ardından aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul’a bulunan bir şüphelinin ise yakınının tedavisine refakatçilik yaptığı gerekçesiyle daha sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda müessese müdürü, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, şube müdürleri ve vekilleri, işletme başmühendisi, elektrik, maden, makine, emniyet, jeoloji, elektro mekanik mühendisleri, emniyet, sondaj, hazırlık, elektrik ve kartiye şeflerinden oluşan 24 şüphelinin Amasra Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.

Gözaltında işlemleri tamamlanan 24 şüpheli bu sabah saatlerinden itibaren Amasra Adliyesi’ne sevk edilmeye başlandı. İlk olarak iki şüphelinin adliyeye sevki gerçekleştirildi. Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 242 sayfalık dosyada gözaltındaki şüphelilere ihmaller ve alınması gerekli tedbirlere yönelik sorular soruldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin gruplar halinde adliyeye sevk edilmesinin gün içinde devam etmesi bekleniyor.