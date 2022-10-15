Esenyurt’ta Kardeş Kültürler Festivali çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek konserler, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen patlama nedeniyle ileri tarihlere ertelendi. 8-17 Ekim 2022 tarihleri arasında birlik, beraberlik ve farklı kültürlerin kaynaşması amacı ile ilçede düzenlenen konserlerin iptal edildiğini duyuran Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet diliyor, göçük altındaki madencilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz” dedi.

İki dakikada 188 gram acı biber yedi

İki dakikada 188 gram acı biber yedi

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