Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 955 adet ecstasy hap, 1,83 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 955 adet ecstasy hap, 1,83 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Bartın’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen aracı takibe aldı. Kent merkezinde durdurulan araçta Narkotik Madde Arama Köpeği SİS ile yapılan aramalarda 955 adet ecstasy hap ve 1,83 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.K. ve O.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca Uyuşturucu Madde İmâl ve Ticareti suçu dahilinde tutuklandı.