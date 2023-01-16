Karabük’ün Soğuksu Mahallesinde kentsel dönüşüm projesinin üçüncü etap çalışmaları çerçevesinde 383 evin yıkım çalışmaları sürüyor.

Karabük’ün Soğuksu Mahallesinde kentsel dönüşüm projesinin üçüncü etap çalışmaları çerçevesinde 383 evin yıkım çalışmaları sürüyor.

Karabük Belediyesi tarafından Soğuksu Mahallesinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Bölgede, tahliye edilen binaların yıkımına devam edilirken evini tam olarak boşaltmayan vatandaşlarda ihtiyacı olan eşyalarını taşımaya başladı. Yerinde dönüşüm modeliyle yaşama geçirilecek proje sayesinde hak sahipleri, eski ve depreme dayanıksız yapılar yerine, güvenilir ve çevreyle uyumlu evlere kavuşacak.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mahalle Muhtarı Hüseyin Yavuz Karagöz, "Soğuksu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Etap çalışmaları başladı. Yıkımlarımız devam ediyor amacımız hızlı bir şekilde yıkıp hemen ihalesini yapıp, yeni projemiz olan 530 konutlu projemize başlamak. Buraya başlarken öncelik insanların yaşam kalitesini artırmak dedik. Evler çok eski yeni evler var ama yüzde 85’i eski. Tek tek anlaştık, istemeyen de oluyor ancak isteyen kısım çok olduğu için bu işe başladık. Mahalle sakinlerimizle uzun istişareler yaptık" dedi.

İkinci etap çerçevesinde mahalleye 720 konutun yapıldığını belirten Karagöz, "Herkes oturuyor. Burada da her gün konuştuğum insanlarla fikir uyuşmazlığı oluyor. Ama tartışarak orta yolu buluyoruz. Ben buradaki evleri ne kadar uyguna yaptırıp mahalle sakinlerimi yormayacak bir şekilde ödeme planı çıkarırsak bu bizim için çok iyi olur. Buradaki insanları ev sahibi yapmak için mücadeleyi vereceğiz. Hepsinin bir değeri var, geriye kalan borçlarını da 15 yıla bölüyoruz. Şuanda evlerin fiyatı açıklanmadı, ama ortalama maliyeti belli, 750 ile 1 milyon arasında görünüyor. Adamın içeride 450 bin lira parası varsa geriye kalan 550 bin lirayı da 15 yılda aylara bölerek ödeyecek" diye konuştu.

Karagöz, üçüncü etapta 383 evin yıkılacağını ifade ederek şunları söyledi: "Burada 383 tane ev yıkılacak, yerine 530 tane konut yapılacak. 5 katlı altlarında dükkan yok her blokta 20 daire olacak. Burada evi yıkılan insanlar yarın istedikleri binayı seçebiliyor. Giriş, 1. ve 5. kat kuraya girmiyor. Ara katlar kuraya giriyor. Artan binalar da TOKİ aracılığıyla kura ile satıyoruz."

Yıkım gerçekleşmeden önce evlerde gerekli kontrolleri yaptıklarını anlatan Karagöz, "İnsanlar köylerine arsalarına gelip burada ucuz malzeme almak istiyor. Bunu da hiçbir tedbir almadan buradan söküyor. Boşaltılan evin üzerinde x harfi ve y harfi yazıyoruz. Y harfi yık demek o aşamaya geldiğinde binanın içerisini 15 dakika dolaşıyoruz. Dolaşmazsak içerisinden insan çıkıyor. Burada can güvenliği her şeyden önemli" ifadelerine yer verdi.