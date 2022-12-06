TOKİ tarafından Bartın’da inşa edilecek 850 konut için kura çekişilişi gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kura çekilişinde hak sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.

TOKİ tarafından Bartın’da inşa edilecek 850 konut için kura çekişilişi gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kura çekilişinde hak sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi dahilinde Bartın’da 400, Amasra ilçesinde 100 ve Kozcağız beldesinde 350 olmak üzere toplam 850 konut inşa edilecek.

TOKİ tarafından inşa edilecek 850 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilişi Bartın Halk Eğitim merkezi salonunda gerçekleştirildi. Konutlar için 16 bin 689 başvuru geçerli başvuru sağlandı. Vatandaşlar kura çekilişine yoğun ilgi gösterdi. Kura çekilişinin yapıldığı salon tamamıyla dolarken birçok vatandaşta kura çekilişini bina dışına kurulan dev ekrandan takip etti.

Kura çekilişi öncesinde konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet tarihinin en önemli ve en büyük sosyal konut projesi olarak duyurduğu ‘’İlk Evim, İlk İş Yerim” Projesinde vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları yönünde önemli bir adım atıyor ve ilimiz için kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle kura törenimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sosyal devlet olma anlayışının bir gereği olarak son 20 yılda TOKİ eliyle ülkemize ve ilimize pek çok konut, kamu hizmet binası ve sosyal donatılar kazandırılmıştır. “İlk Evim, İlk İşyerim Projesi” ile hayata geçirilecek konut ve işyeri seferberliğiyle de insanımızın ev ve işyeri sahibi olması kolaylaşacak, kira öder gibi mülk sahibi olmaları sağlanacaktır. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de vatandaşlarımız Projeye büyük bir ilgi gösterdi. İlimiz genelinde Bartın Merkezde 400, Amasra’da 100 ve Kozcağız’da 350 konut olmak üzere bugün toplam 850 konut için kura çekeceğiz. 400 konut için 13930, 100 konut için 1553, 350 konut için 1206 vatandaşımızın başvurusu kabul edildi. Bugün burada az sonra çekilecek kuralar ile ev sahibi olacak tüm vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Allah ödeme kolaylığı versin. Kurada adı çıkmayanlara da en kısa sürede gönüllerinden geçen evin nasip olmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, böyle bir projenin uygulanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve koordinesini sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyor, projenin ilimizde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından başlayan kura çekiminde ilk talihlileri belirleyen topları Bartın Valisi Nurtaç Arslan çekti. Kuradan isimleri çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken mutluluklarını telefonla aradıkları yakınlarıyla paylaştı.

Emekliler kategorisinden başvuru yapan ve kura sonucu konut sahibi olmaya hak kazanan Ahmet Yılmaz, “Valla çok mutluyum. Bu üçüncü katılışım benim. Nasip bugüne oldu. Allah devlete zeval vermesin. Başka diyecek bir şeyimiz yok” şeklinde konuştu.