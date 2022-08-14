Bartın’da 18 milyon TL bütçeli 7 adet SOGEP projesinin imza töreni ve BAKKA tarafından desteklenen 28 milyon TL bütçeli 12 adet projenin açılışı için tören düzenlendi.

Bartın’da 18 milyon TL bütçeli 7 adet SOGEP projesinin imza töreni ve BAKKA tarafından desteklenen 28 milyon TL bütçeli 12 adet projenin açılışı için tören düzenlendi.

Bartın’da 18 milyon TL bütçeli 7 adet SOGEP projesinin imza töreni ve BAKKA tarafından desteklenen 28 milyon TL bütçeli 12 adet projenin açılışı için Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karabük Valisi Fuat Gürel, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) projelerinin açılış ve SOGEP projelerinin imza törenine hoş geldiniz. Yıllar önce Filyos Endüstri Bölgesi ve Filyos Limanı hedefiyle çıkılan yolda bu bölge bugün doğalgaz müjdesi ve devamındaki yeni yatırımlarla bir anda uluslararası cazibe merkezi ve mekânsal kalkınma odağı haline gelmiştir. Bu gelişmeler Bartın için tarihi bir fırsat sunmaktadır. Turizmden sanayiye, mesleki eğitimden sosyal kalkınmaya, kırsal kalkınmadan üretime her alanda önemli potansiyeller barındıran Bartın’da nitelikli ve katma değerli birçok projenin geliştirilmesi için gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha güçlü bir sanayi ve yüksek yaşam kalitesinde, daha üretken ve adil paylaşan bir Bartın için hazır olduğumuzu, sizlerin de destek ve yönlendirmeleriyle bunu başaracağımızı ifade etmek isterim.” dedi.

Konuşmaların ardından 18 milyon TL bütçeli 7 adet SOGEP projesi için imza töreni ve BAKKA tarafından desteklenen 28 milyon TL bütçeli 12 adet projenin açılışı törenle gerçekleştirildi.