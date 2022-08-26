Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever’i ziyaretinde, Bartın’da sel ve su kıtlığı risklerinin azaltılmasına yönelik proje üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever’i ziyaretinde, Bartın’da sel ve su kıtlığı risklerinin azaltılmasına yönelik proje üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever’i ziyaret etti. İki kurumun birlikte geliştirdiği projelerin seyri hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, muhtemel iş birliği alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. BARÜ Rektörü Uzun, üniversite bünyesinde “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında yapılan çalışmalardan bahsederek “Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleri bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik büyük gayret göstermektedir” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı desteği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı çerçevesinde hazırlanan projeden de bahseden Rektör Uzun, “Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizden Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici tarafından hazırlanan proje ile iklim değişikliğine bağlı olarak Bartın’da artan taşkın vakalarına karşı önceden önlem alabilmek amacıyla Bartın Çayı Havzası’na sensörlerden oluşan istasyon ağı donatılması planlanmaktadır. Taşkın sularının geçici olarak depolanabileceği alanların haritalanarak su geciktirme planlarının hazırlanması bu projenin en önemli amacıdır. Ayrıca su kıtlığının etkilerini azaltabilmek amacıyla yeşil çatı ve yağmur suyu toplama uygulamalarının yapılması, taşkın ve su kıtlığından etkilenmesi muhtemel Bartın halkına farkındalık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi de proje aktiviteleri arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Rektör Uzun, üniversitenin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek en iyiye ulaşma noktasında önemli bir gelişim gösterdiğinin de altını çizerek “Birlikte hareket ederek, iş birliği ve güç birliği içerisinde daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Bu düşüncelerle sürece olan katkıları ve yakın ilgileri dolayısıyla Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BARÜ’yü yakından takip ettiklerini ifade eden Sever ise Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak suyun kalite ve miktarının korunması, İklim değişikliği, taşkın, kuraklık gibi birçok çalışmalarının yanında Bartın çayı alt havzasının da yer aldığı 15 alt havzada Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sisteminin (TATUS) kurulması çalışmasının devam ettiğini ve ortak çalışmalardan duyacağı mutluluğu dile getirerek ziyaretleri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür etti.