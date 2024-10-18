Bartın’da 3 gündür devam eden sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Bartın’da 3 gündür aralıklarla yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman güneş açtığı şehirde, aniden bastıran yağışlar, insanlara zor anlar yaşatıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin çatılarındaki su olukları da yeterli olmazken, yollarda ise su birikintileri oluşuyor.

Yağışlardan etkilenen hayvanlar ile yağmura hazırlıksız yakalanan insanlar, ev ve işyerlerinin önlerine sığınarak sığınarak, yağışların dinmesini bekliyor.