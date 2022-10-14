DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce Gençlik Günleri dahilinde bu gece (14 Ekim 2022) düzenlenecek olan Ekin Uzunlar konseri iptal edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce Gençlik Günleri dahilinde bu gece (14 Ekim 2022) düzenlenecek olan Ekin Uzunlar konseri iptal edildi.

Düzce Belediyesi; Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Düzce Gençlik Günleri etkinliklerinde sahne alacak olan Ekin Uzunlar konserinin iptal edildiği bildirerek “Meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan madencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarımız maden işçilerimizle” denildi.