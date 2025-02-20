Bartın’da sabah saatlerinden itibaren yağan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan kentte renkli görüntüler oluştu.

Bartın’da sabah başlayan kar yağışı, Bartın’ın Arıt bölgesindeki köylerde, Amasra ilçesi Ahatlar Tepesi ve çevresindeki köyler ile, Ulus ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, bölge halkı ve hayvanlar devam eden yağışının keyfini sürüyor. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde bir kişi motosikleti ile kar keyfini sürerken, bir köpek ise karda yuvarlanarak, yağışın tadını çıkardı. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, muhteşem manzaraları bulunan şehirde kar, kartpostallık görüntüleri de ortaya çıkardı.

Karla mücadele ekiplerinin de yollar temizlemek için yoğun çaba sarf ettiği kentte, kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.