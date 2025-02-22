Bartın’da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde 50 santimetreyi aşan kar, tipi ve buzlanma bazıları için çile olurken, kimi vatandaşlar için ise eğlenceye dönüştü.

Bartın’da Cuma günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı 2 gündür etkisini sürdürüyor. Zaman zaman rüzgarla birlikte tipiye dönüşen kar ve düşen hava sıcaklığı ile birlikte meydana gelen buzlanmalar, sürücüleri zor durumda bıraktı. Kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan Bartın il merkezi ile Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle onlarca araç yollarda kaldı. Kalan araçlar, diğer sürücü ve yolcuların yardımıyla kara saplandıkları yerden kurtulurken, çok sayıda araç ise kaza tehlikesi atlattı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Refüje çarpan araçta küçük çaplı maddi hasar oluşurken, sürücüsü bir süre durduktan sonra yoluna devam etti. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Çevre yolunda rampayı çıkamayan 3 tırın yardımına ise trafik polisleri yetişti. Kalan tırlar nedeniyle zaman zaman ulaşımına kapanan yol bazen de tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda polis ekipler geniş güvenlik tedbirleri alırken, tırlar sürücü ve ekiplerin uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak, yoluna devam etti.

Arazili araç şovu

Bartın-Amasra-Kurucaşile yolu ile, Bartın Karabük ve Bartın-Zonguldak Karayolu’nun yüksek kesimlerindeki tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Polis ve karla mücadele ekiplerinin yoğun çabası ile karayollarında ulaşım, kesintisiz devam etti. Arazili ATV araç sahipleri ise, yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreyi aşan Bartın-Amasra yoluna gelerek, safari yaptı. Toplu bir şekilde bölgeye gelen arazili araç sürücüleri, kar altında sürüşün tadını çıkardı.

Çocuklar naylon ve plastik kızaklarla kaymanın keyfini sürerken, gençler ise kar altında sıcak içeceklerle ve yaktıkları ateşle ısındı.

Amasra Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri ise 24 saat devriye gezerek, kar ve tipinin olduğu bölgelerde kar küreme, buzlanmanın olduğu kısımlarda tuzlama çalışmaları yürüttü.