Bartın’ın il ve ilçe merkezlerinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlere ise mevsimin ilk karı yağdı.

Bartın’ın il ve ilçe merkezlerinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı yollarda aşırı yağışlar nedeniyle çökmeler meydana geldi. Bartın Karaköy yolu 141. Sokak üzerindeki yolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, yol kazaya davetiye çıkarıyor. Yol kenarındaki otlar sebebiyle yarıkların görülmediğini belirten mahalleliler, yolun temizlenmesi ve gerekli onarımın yapılmasını istiyor.

Yağışların etkili olduğu Bartın il merkezinde hava sıcaklığı 12 dereceye kadar düşerken, yüksek bölgelerde ise 0 derecenin altına düştü. Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı bin 400 rakımlı Gezen, Ardıç ve çevresindeki yaylarda mevsimin ilk karı yağdı. Kısa sürede beyaz örtüyle kaplanan orman ve yaylalardaki kar yağış anı ise bölgedeki orman işçileri tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşıldı.