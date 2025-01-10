Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) projesi kapsamında Bartın’da yürütülen görüntüleme sistemleri kurulum çalışması sürüyor.

Bartın’da yürütülen proje çerçevesinde, video kamera sistemleri kurulumu sürüyor. Son olarak Çeşmeyanı Sokak’ta görüntüleme sistemi kutulum çalışmalarına başladı. Trafik güvenliği nedeniyle gece başlatılan çalışmanın gündüz de süreceği öğrenildi. Yapılacak direğe monte edilecek 2 sabit ve 1 hareketli kamera ile Çeşmeyanı sokağın yanısıra Kavaf Sokağı, Çalıkoğlu Sokak, Aşağıcami Sokak, Rıfat Ilgaz Sokağı da izlenebilecek. Proje ile görüntüleme sistemlerinin kullanıldığı bölgelerde kamu düzeni, güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması hedefleniyor.