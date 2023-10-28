Bartın’da Cumhuriyet’in 100. yılı dolasıyla tekne turu düzenlendi. Etkinliğe katılanlar parçalı ay tutulmasından dakikalar öncesinde dolunayı izlemenin keyfini de sürdü.

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bartın’da tekne turu düzenlendi. Tekne turuna il protokolünün yanı sıra, vatandaşlar ve çocuklar da katıldı. Gün batımından önce başlanan etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Bartın Irmağı’nda gerçekleşen ve Türk bayrakları ile süslenen teknelerde çalınan marş ve kahramanlık türküleri ile coşku katlandı. Bartın Irmağı’nın karanlık sularını ise yakılan meşaleler ve dolunayın muhteşem ışıkları aydınlattı. Irmaktaki teknelerin çakar lambaları, ve teknelerde yakılan rengarenk meşaleleri, nehir kenarındaki iş yerleri ve yoldan geçen araçların spotlarının ışıkları ile birlikte görsel şölene neden oldu.

Teknelerden yükselen marş ve kahramanlık türküleri ise zaman zaman çalınan siren ve korna sesleri de eşlik etti.

Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Cumhuriyet coşkusu yaşayan Bartınlılar, parçalı ay tutulmasından dakikalar öncesinde tüm parlaklığıyla görülen dolunayı Bartın Irmağı’nda izleme imkanı da buldu.