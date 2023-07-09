Bartın’da iki gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrasında dere yatakları taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Bartın’da sağanak yağışların ardından Arıt karayolu üzerinde yer alan Karaçay Deresi’nin taşması sonucu Karadere Köprüsü ulaşıma kapandı. Park halindeki bir otomobil sel suları ile sürüklenerek köprü korkuluklarına çıktı. Dere yatağının çevresindeki iş yeri ve konutlarda kalan vatandaşlar, AFAD ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan bir vatandaş 112 ekiplerince ilk tedavisinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgedeki hayvanlar da itfaiye erlerince kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Amasra ilçesine bağlı Çakraz köyünde de derenin taşmasıyla konutların giriş katlarını su bastı. Göçgündemirci köyünde de derenin taşması ile çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. İş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve traktörlerle kurtarıldı.

Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı noktalarında da taşkınlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Bartın’dan Amasra’ya ulaşım sağlayan Amasra Tüneli’nde ormandan gelen sular adeta şelaleyi andırdı. Ekipler tünel giriş ve çıkışında önlem aldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karaçay Deresi’nin taşması sonucu 3 vatandaşın mahsur kaldığını ve ekiplerce kurtarıldığını belirterek, “Çok şükür can kaybı olmadan arkadaşlarımızı kurtardık. Şimdi bölgeleri gezmeye başlıyoruz. Irmak bölgesine geçeceğiz. Suyun seviyesine bakmamız lazım. Hepimize çok geçmiş olsun” dedi.

Göçgündemirci köyünde iş yerini su basan bir vatandaşta yağışın akşam saatlerinden itibaren etkili olarak sürdüğünü ifade ederek, “Dün akşamdan beri şiddetli olarak yağıyor. Taşkın sabah 10 gibi başladı. Dükkanlarımıza su girdi. Kapattık gidiyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Malzemelerimizi yüksek bir yere kaldırdık” şeklinde konuştu.