AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2023’e doğru Şehir Buluşmaları programı dahilinde Bartın’da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programda CHP ve DP’den istifa edip AK Parti’ye geçen isimlere rozetleri takdim edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2023’e doğru Şehir Buluşmaları programı dahilinde Bartın’da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programda CHP ve DP’den istifa edip AK Parti’ye geçen isimlere rozetleri takdim edildi.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Mavi Marmara’da Mavi Vatan’da, Akdeniz’de, Karadeniz’de doğalgaz ararken bize bu içeriden de birileri gülüyordu. Ama doğalgazı bulduk hem de bugün yarın birkaç ay içerisinde sisteme bağlayacağız hamd olsun. Önümüz çok aydınlık. Nükleer santral kuracağız dediğimiz günlerde “Asla olmaz” diyorlardı. Nükleer santralin ilk ünitesi yakın zamanda açılacak 2023’te açılacak. Yani hangi birisinden alırsanız alın çok fazlasıyla bunları görmek mümkün. Biz bu işleri yaparken özellikle CHP kanadı ve unsurları hep “Bu iş olmaz” diyordu. Bu işlere karşı çıkıyor ve engellemeye çalışıyordu. Halende öyle. Halen de olmaz diyor, engellemeye çalışıyor, olmaz diyor. Ama biz yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza devam da edeceğiz Allah’ın izniyle. Biz yeni ufuklara yolculuğumuzu Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kuvvetli bir şekilde devam ettiriyoruz. Çok dahası da olacak Allah’ın izniyle. CHP bundan 5-6 ay önce, bir yıl önce “Hemen seçim, derhal seçim. Bak göreceksiniz bu yılın sonunda seçim” diyordu. Biz o günde diyorduk siz konuşun. “Onlar konuşur, AK Parti yapar” diyerek yolumuza devam ettik. Şimdi de başka şeyler söylemeye devam ediyorlar. Ama biz de yolumuza devam ediyoruz. 2000’li yıllarda AK Parti’nin görevi devraldığı zamanlarda hepimizin eline bir kağıt verip “Hayallerinizi yazın” deselerdi, hiçbirimiz bu kadarını hayal edemezdik. Allah’a hamd olsun. Bana deseler ki bir iktidar gelecek dünyanın ilk insansız savaş uçağını havalandıracak, Ayasofya’yı açacak, başörtüsünü çözecek, nükleer santrali açacak, yerli otomobili yapacak. Bunların hepsi bir yana sadece Ayasofya’yı açan ya da sadece başörtüsü sorununu çözen bir iktidar. O iktidarın adına bile bakmam hayatımın sonuna kadar ona oy verilir derdim. Görevde olurum ya da olmam. Bütün bu yapılanlara vefa adına hayatımın sonuna kadar bu çizgide AK Parti’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olmaya devam edeceğim, hepimiz devam edeceğiz. Çünkü bunların hatırı çok fazla” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 81 ilimizde çok büyük hizmetler gerçekleştirdik. Vatandaşımızın refahını artırmak için gece gündüz çalıştık. Şimdi Türkiye 100 yılı başlıyor. Türkiye 100 yılı geçmişin bir muhasebesi, yaptıklarımız ve artık geleceğin planlanması. Gelecekte daha büyük hedeflere nasıl ulaşabiliriz bunun planlanması. Türkiye 100 yılı programını da gerçekleştirerek önümüze yeni hedefler koyduk ve bu hedefleri de tek tek gerçekleştirerek Türkiye’yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında göreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların sonrasında farklı partilerden AK Parti’ye geçen kişilere Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve katılımcılar tarafından rozetleri takdim edildi.