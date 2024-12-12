Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl 21’incisi düzenlediği “Devlet Fotoğraf Yarışması”nda Bartın Irmağının havadan çekilen fotoğrafı bin 338 eser arasından ödül almayı başardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen “Devlet Fotoğraf Yarışması”nın sonuçları açıklandı. Türkiye’de fotoğraf üretimine katkı sağlayarak ülkemizin doğal güzellikleriyle kültürel mirasına dair görsel bellek oluşturmak amacıyla bu yıl 21’incisi düzenlenen yarışmaya rekor bir başvuru yapıldı. Toplam 563 katılımcının 1.338 fotoğrafı değerlendirildiği etkinlikte ‘İnsan ve Yaşam’, ‘Tabiat ve Doğal Hayat’ ve ‘’Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler’ kategorilerinde 8 başarı ödülü verildi.

Bartın Irmağının havadan fotoğrafı en iyiler arasında

Özgünlükleri, teknik kalitesi, görsel etki ve tematik uyumları ile seçici kurul tarafından ödüle layık görülen fotoğraflar arasında Bartın Irmağının havadan çekilen fotoğrafı da yer aldı. Amasra Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İngilizce Öğretmeni Serdar Aydın tarafından çekilen fotoğraf ‘İnsan ve Yaşam’ kategorisinde ödül alan 3 eserden biri oldu. Aydın’ın fotoğrafı ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 34 fotoğrafla birlikte Bakanlık uhdesinde Ankara’da gerçekleştirilecek törende sergilenecek.

Doğayla bütünleşmenin ve huzurun en saf hali

Parthenios adı ile anılan ve kente adını veren Bartın Irmağının Gürgenpınarı mevkinde çekilen fotoğrafta suyun yüzeyindeki yumuşak dalgaların üzerinde huzurla salınan küçük mavi bir kayık görülüyor. Homeros’un İlyada’sında da bahsedilen nehrin yoğun yağmurlarla değişen rengiyle oluşan göz yanılsamasının yansıdığı fotoğrafta, güneş ışıklarıyla ağaç dallarının uzun gölgelerinin suya yansıması ise eşsiz bir zariflik katıyor. Sakinliğin hüküm sürdüğü bu manzarada, her bir gölge nehri bir sanat eserine dönüştürerek suyun yüzeyinde boylu boyunca uzanıyor. Küçük kayığın içinde oturan kişi ise bu büyüleyici manzarada doğayla bütünleşmenin ve huzurun en saf halini temsil ediyor.