Bartın’da 29 Ekim kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Tören geçişi esnasında, yürüyen polisler, alandakileri gururlandırdı. Öğrenciler, yaptıkları gösteri ile birliktelik mesajı verdi.

Bartın’da 29 Ekim kutlamaları, Vali Nurtaç Arslan’ın makamında, tebrikleri kabulü ile başladı. Ardından Atatürk Stadyumu’ndaki kutlama programına geçildi. Vali Nurtaç Arslan, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanı Deniz Kurmay Albay Hakan Kuşlaroğlu ve Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, kutlamalara katılanları selamlayarak, bayramını kutladı.

Ardından ise öğrenciler, dans, halk oyunu gösterileri sergiledi. Karate, tekvando sporlarını yapan gençlerin ise sergilediği gösterilerle büyük beğeni topladı. Tören geçişinde ise asker ve polislerin gösterileri ise yoğun ilgi gördü. Kadın polislerin alanda yürüyüşü ise alandakileri gururlandı.

7 bölgeyi, 7 çocuk yaşadı

Programda öğrencilerin Türkiye kareografisi de ilgi gördü. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini ellerinde taşıyan öğrenciler, gösteri sonunda ise bölgeleri birleştirerek, Türkiye haritasını oluşturdu. Öğrenciler gösterileri ile katılımcılara birliktelik mesajı verdi.

Tribünde kutlamaları izleyenler arasında bulunan 3 yabancı çocuk ise Türk bayrağı sallayarak, kutlama sevincine ortak oldu.