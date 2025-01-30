Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Kocaköy’de 2 katlı evin bacasından çıktığı tahmin edilen yangında üst kat kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine bağlı Kocaköy köyünde 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Köylüler evi saran alevler nedeniyle korkulu anlar yaşadı. Kısa sürede bölgeye ulaşarak alevlere müdahale eden Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına aldı. Yanan evin 70 yaşındaki Ş.G.’ye ait olduğu öğrenilirken, yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Evde yapılan incelemelere göre yangının soba bacasından çıktığı tahmin ediliyor.