18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. Yılı çelenk töreni Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeli önünde başlandı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve protokol üyeleriyle şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı. Kültür Merkezi Salonunda kutlamalar devam etti. Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Çanakkale Destanı” adlı oratoryo ve tiyatro gösterisiyle devam eden program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle şehit ailelerine evlerinde ziyaret gerçekleştirildi.

Ulus ilçesinde ise ilçe protokolü tören alanına çelenkler sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ardından ilçe şehitliği ziyaret edildi. Şehitler ve depremde vefat eden vatandaşlar için ilçe merkezinde Hasan Dede Camii’nde günün anlam ve önemi konusunda İlçe Müftüsü Vekili camii kürsüsünden bilgilendirdi. Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler ve vefat eden afetzede vatandaşlara dualar edildi.