Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 22 Mayıs 2008 yılında kurulan üniversitenin 15. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye’nin ihtisaslaşma alanına alınan 22 yükseköğretim kurumundan biri olarak ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli bir yükseliş kat eden Bartın Üniversitesi (BARÜ) 15. yaşına girdi. Üniversitenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘Birlikte Başarıyoruz’ sloganıyla sürdürdüğümüz yolculuğumuzda gurur duyulacak bir gelişim gösterdiklerini söyledi.

“Nitelikli çalışmalar ile sürdürülebilir büyüme ortaya koyuyoruz”

BARÜ’nün ‘Sürekli İyileştirme’ hedefiyle önemli bir mesafe kat ettiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Üniversitemizin tüm bileşenleriyle gösterdiğimiz gayretler uluslararası sıralama kuruluşlarının göstergelerine de pozitif olarak yansıdı. Farklı alanlardaki göstergelere odaklanarak yükseköğretim kurumlarını derecelendiren URAP, Scimago, Webometrics ve Times Higher Education (THE) Impact Ranking gibi sıralamalarda önemli bir yükseliş kat ettik. Geleceğe olan yolculuğumuzu daha da anlamlı hale getiren bu başarılar görünürlüğümüzü ve dolayısıyla tercih edilirliğimizi de artırdı. Bugün Üniversitemiz ülkemizin 81 ilinden olduğu gibi 73 farklı ülkeden öğrencilere ev sahipliği yapan büyük bir aile oldu” dedi.

“Üniversite olarak tüm gücümüzü öz potansiyelimize olan inancımızdan alıyoruz”

Rektör Uzun, bölgesel kalkınma odaklı stratejilerle ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ettiklerini de aktararak “Yükseköğretim Kurulumuzun ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ dahilinde ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Filyos Vadisi özelinde bölgemizdeki gelişmelere odaklanıyor, toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bilgi, teknoloji ve hizmet üretiminde öncü çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bölgemizdeki yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin gelişiminde aktif rol almak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla bilim, kültür, sanat ve spora evrensel düzeyde katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirerek geleceğimize değer katmaya devam edeceğiz. Gücümüzü tüm paydaşlarımızla birlikte çıktığımız yolculuktan ve öz potansiyeline olan inancımızdan alıyoruz” diye konuştu.

“Sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda üreten bir üniversiteyiz”

“Üreten Üniversite” temelinde bölge temelli çalışmaları bilimsel üretkenlikle desteklediklerini kaydeden Rektör Uzun, sadece geride bırakılan 5 yıla bakıldığında 5 kata varan bir büyüme oranı görüleceğini ifade etti.

Rektör Uzun, yeni hedeflerinin elde edilen kazanımları geleceğe aktarmak olduğunu da vurgulayarak, “Bilimsel üretkenliğimizi nicelik ve nitelik olarak artırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda proje, patent, faydalı model ve tasarım konusunda da eşsiz bir gelişim gösteriyoruz. 2017 yılında 4 adet kurum dışı destekli projesi olan Üniversitemiz, 2022 yılında 131 projeyi hayata geçirdi. Projelerin 5 yıldaki bütçe değeri 16 bin liradan 15 milyon liraya yükseldi. Bu yıllar arasında aynı zamanda 13 çalışmamız patentlendi, 25 çalışmamız için ise tescil süreci devam ediyor. Bu noktadaki hedeflerimizi bugün elde edilen kazanımların yanı sıra Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olmayı başararak yarınlara taşıyoruz. Ayrıca farklı branşlarda yetiştirdiğimiz onlarca milli sporcumuzla aldığımız ulusal ve uluslararası derecelerle ‘Türk Sporu’nun geleceğine değer katıyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle çıktığımız bu yolculukta nice başarı hikâyeleri yazılacağından eminiz” şeklinde konuştu.

“Bugünlere birlikte yürüdük, yarınlara birlikte koşacağız”

Rektör Uzun, gurur duyulacak bu gelişimin arkasındaki emeğe de değinerek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurumsallaşan yapısı ile ulusal ve uluslararası alanda başarıdan başarıya koşan Üniversitemiz, geleceğe olan yolculuğunu kararlılıkla sürdürmektedir. Bu düşüncelerle liderliğinde oluşturulan vizyon hedefiyle yükseköğretim alanına sunduğu büyük destek ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hürmetlerimi sunuyorum. Ülkemizin gelişimine ve ortaya konulan vizyona uyumlu olarak bizleri her zaman daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bölgesel odaklı çalışmalarımızda ve ihtiyaç duyduğumuz her anda destekleriyle yanımızda olan Bartın Valimiz Dr. Nurtaç Arslan başta olmak üzere ilimizde ve bölgemizde görev yapan tüm valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve kamu ile özel sektörden tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Bartın Üniversitesi kurumsal kimliğini her geçen gün daha iyiye ulaşmasını sağlayan, bu dahilde fedakârca çalışan tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte geçmiş dönemde kurumumuza hizmet ederek, katkı sunan ilk Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Kaplan’a teşekkür ediyorum. Bu süreçte bilime ve eğitime emek vererek ebediyete irtihal eden tüm yol arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi ve mezunlarımıza da rahmet ve minnetle anıyorum. Üniversite olarak yarınlarımızı ihya ve inşa etme yolunda çalışarak ‘Tam bağımsız, güçlü Türkiye’ anlayışına katkı sunmaya devam edeceğiz.”