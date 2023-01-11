Bartın Üniversitesinin (BARÜ) elektrikli otomobil, roket ve insansız hava aracı üreten öğrencilerine Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) tarafından destek veriliyor.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) elektrikli otomobil, roket ve insansız hava aracı üreten öğrencilerine Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) tarafından destek veriliyor.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda TEKNOFEST ve TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında önemli başarılar elde eden öğrencilerine Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) tarafından 80 bin Türk lirası destek verildi. BARÜ Black Sea Roket Takımı, Tunga İHA Takımı ve Biltek Elektrikli Araç Takımının çalışmalarını gerçekleştirdiği Kutlubey Yerleşkesindeki atölyeleri ziyaret eden Bartın TSO Başkanı Halil Balık ve beraberindekiler öğrencilerden bilgiler aldı. Başkan Balık’a Bartın TSO Meclis Başkanı Hüseyin Çalıkoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Ufuk ile Necati Sandıkçı, Yönetim Kurulu Saymen Üyesi Keramettin Şenkal ve Genel Sekreter Ahmet İncekara da eşlik etti.

“Yarınlarımızı inşa edecek olan gençlerimize güveniyoruz”

Ziyarette yer alan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusundaki hassasiyetleri ve destekleri için Bartın TSO Başkanı Balık’a teşekkür etti.

Rektör Uzun, Türkiye’nin yarınlarına ve onu inşa edecek gençlere olan güvenini dile getirerek “Dünya’da da örneği bulunan garaj kültürüyle öğrencilerimize bilimsel çalışmalar yapacakları atölyeler tahsis ediyoruz. Öğrencilerimiz bu atölyelerde ‘24 saat yaşayan üniversite’ anlayışıyla önemli çalışmalara imza atıyorlar. Biz, ‘Proje Tabanlı Öğrenme’ stratejisiyle geleceğe hazırladığımız gençlerimize inanıyoruz. Bu inancımızı paylaşarak daha iyiye ulaşma noktasında destek veren Bartın TSO Başkanı Halil Balık nezdinde yakın ilgileri için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Tüm çalışmalarımızın merkezine öğrencilerimizi alıyoruz”

Üniversite olarak tüm çalışmaların merkezine öğrencileri aldıklarını da ifade eden Rektör Uzun, “Bilim temelli kalkınmanın kaçınılmaz olduğu inancıyla tüm bileşenlerimizle birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesinin başarıya ulaşmasında yüksek katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu noktadaki gayretlerimizi ulusal ve uluslararası mecralarda ödüller alarak ve Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olmayı başararak yarınlara da taşıyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor”

BARÜ’lü öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek kendilerini tebrik eden Bartın TSO Başkanı Balık ise “Yarınlarımızın teminatı ve geleceğin güçlü Türkiye’sinin mimarları olan gençlerimizi çalışmalarından ve geliştirdikleri projelerinden dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Gençlerimizin bilimin rehberliğinde hayata geçirdiği tüm projeler bizleri mutlu ediyor. Bu başarılı öğrencilerimizin şehrimizden çıkması adeta göğsümüzü kabartıyor. Dünya artık Türkiye’nin teknolojik başarılarını konuşmaya başladı. Bilime verdiğimiz değer ile havada, karada ve denizde hayata geçirdiğimiz yerli ve tamamen milli projelerimiz adeta tüm dünyanın gözünü bize çevirdi. Bu konuda çeşitli başarılara imza atarken gençlerimizin de teknolojinin her alanında yeni projeler üretmesi bizleri hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak ilimize ve ülkemize değer katacak her çalışmayı ve projeyi destekledik bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Başta Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere tüm öğrencilerimizi geliştirdikleri projelerinden dolayı bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.