İlçe Müftüsü Ümit Kartal’ın yaptığı dua ile program sona erdi.

Mevlit programına; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova İlçe Müftüsü Ümit Kartal, Altınova Belediye Meclis Üyesi Şaban Cineviz, din görevlileri ve ilçe halkı katıldılar.

Bartın Amasra’da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar ve ecdadımız için Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii’nde mevlit okutuldu.

Yalova Altınova’da Bartın Amasra’da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar ve ecdadımız için mevlit okutuldu.

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