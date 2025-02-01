Bartın’da bir oto elektrik dükkanında çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı.

Gölbucağı Sanayi sitesinde bulunan oto elektrik dükkanında, bir aracın elektrik sisteminden çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. İşyerinden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye ihbar etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. İşyerinde ve içerisindeki araçlarda maddi hasara yol açan yangında can kaybı yada yaralanan bulunmadığı öğrenildi.

Tamamen söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.