Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında 2023 yılı İl koordinasyon kurulu 3. Toplantısı valilik 12 divan salonunda yapıldı.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıya Bartın Belediye Başkanı, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve İl protokolü üyeleri katıldı. Toplantıya DSİ 23.bölge müdürü Yasin Devrim ve Zonguldak Orman bölge müdürü Faruk Bayraktaroğlu toplantıya katılarak Bartın ilinde planlanan ve inşaatı devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Bartın’da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Arslan, 2023 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde; 28 Milyar 427 Milyon TL tutarında 320 proje yapıldığını, bu projelere tahsis edilen ödenek miktarının 2 Milyar 489 Milyon TL olduğunu, bu ödeneklerden 896 Milyon 483 Bin TL harcama yapılarak yüzde 36’lık bir nakdi gerçekleşme sağlandığını, bu süreçte 320 projeden 32’sinin tamamlandığını, 170 projede faaliyetlerin devam ettiğini, 41 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 71 projede çalışmalara başlanılacağını belirtti.

Bu projeler dışında Belediyelerimiz tarafından 34,8 Milyon TL bedelli 12 projenin yürütüldüğünü, bunlardan 6’sının bitirildiğini 6’sında ise çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Arslan, “Yatırımları, tahsis edilen ödenekten yapılan harcama miktarlarına göre sektörel değerlendirdiğimizde; 362,2 milyon TL ile ilk sırada Tarım-Orman sektörü, sonrasında 260,6 milyon TL ile Ulaştırma sektörü, 183,7 milyon TL ile Sağlık sektörü, 39,4 milyon TL ile Eğitim-Kültür-Spor sektörü ve 27,2 milyon TL ile Diğer Kamu Hizmetleri sektörünün yer aldığını belirterek yatırım programlarının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinde görevli kurumlara yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyoruz" dedi.

2023 yılı yatırımlarının gerçekleşme durumları ile 2024 yılında planlanan yatırımlarla ilgili yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından toplantı görüş ve önerilerle sona erdi.