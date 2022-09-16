Bartın AFAD tatbikat farkındalık eğitimleriyle güçlü kalıyor.

Bartın AFAD tatbikat farkındalık eğitimleriyle güçlü kalıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD Bartın müdürlüğü personellerine afet farkındalık eğitimi, deprem anı uygulaması ve yangın farkındalık hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD Bartın Müdürlüğü personelleri tarafından Bartın Deniz Kuvvetleri Pelikan Tesisleri Komutanlığı personellerine yönelik afet farkındalık eğitimi ve deprem anı uygulaması eğitimi, Şehit Cem Kanbur Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi personellerine yönelik afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimi verilerek yangın tatbikatı gerçekleştirildi.