Bir hafta tatil için Türkiye’ye gelen Fransız Anthony Barthelemy, Denizlili arkadaşlarıyla gittiği Pamukkale İlçe Müftülüğünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Fransa vatandaşı Barthelemy, "

Bir hafta tatil için Türkiye’ye gelen Fransız Anthony Barthelemy, Denizlili arkadaşlarıyla gittiği Pamukkale İlçe Müftülüğünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Fransa vatandaşı Barthelemy, "

’Muhammed Mehdi’ ismini aldı.

Aslen Denizlili Fransa’nın Metz şehrinde yaşayan gurbetçilerle birlikte Türkiye’ye tatile gelen Fransız Anthony Barthelemy, Pamukkale İlçe Müftülüğünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Fransa vatandaşı Barthelemy, ’Muhammed Mehdi’ ismini aldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve duygulu anların yaşandığı İhtida Merasimi Töreni’nde konuşan Denizlili gurbetçi Mustafa Yurdagül, Fransa’nın Metz şehrinde esnaflık yapan 33 yaşındaki Hristiyan Anthony Barthelemy’in eşi Linda’nın Cezayirli Müslüman olduğunu söyledi.

Yurdagül, “Anthony, Fransa’da komşumuz. Ben Denizliliyim 38 yıldır Fransa’da yaşıyorum. Hristiyan Anthony’le sürekli birlikteyiz. Ailece görüşüyoruz. Kendisi bizim camilerimize de geldi, İslam Dinini çok araştırdı. Eşi Linda’da Cezayirli Müslüman. Güzel dinimizi eşinden de öğrenmiş, Türkiye’ye bir haftalık tatile gelmiştik. Tatilimizin bir bölümünde de Denizli’ye geldik. İslam Dinine geçmesi için en uygun yerin Denizli ve ilçe müftülüğümüz olduğunu kendisine anlattık. O da Müslüman olmak istediğini söyledi. Müftülüğümüze başvurduk” dedi.

Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verdikten sonra ihtida merasimine geçildi. Müslüman olmak için İslamiyet’i araştırdığını ifade eden Barthelemy kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal da, İslam’ın tek din olduğunu, iman ve İslam esaslarından, Müslüman olmanın kolaylıklarından bahsetti. Müslüman olan Barthelemy’ye İlçe Müftüsü Uysal tarafından, ihtida belgesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Kur’an-ı Kerim ile Fransızca meali ve İslam İlmihali hediye edildi. Fransa vatandaşı Barthelemy, ’Muhammed Mehdi’ ismini alarak Müslüman oldu.