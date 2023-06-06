Yeni Kabinenin önemli sorumluluklar üstleneceğini kaydeden BARSİAD Başkanı Arif Demirören, "Gerçek gündemimiz olan yatırım, üretim ve ihracat üçgenini sağlamlaştıracak adımlar refah seviyemizi de artıracak" dedi.

Seçim sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni Kabinenin hayırlı olması temennisinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik hamlelerin iş dünyasının hızını artıracağını söyledi. Tüm dünyada resesyonun konuşulduğu bir süreçte Türkiye ekonomisinin pozitif ayrıştığını kaydeden BARSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, "Bu yılın ilk çeyreğinde, deprem felaketinin yaşandığı bir dönemde yüzde 4’lük büyüme oranı, ülke ekonomimizin güçlü potansiyelini gözler önüne sermiştir. Seçimin geride kalmasıyla birlikte artık ekonomi gündemimizde öncelikli başlıklara odaklanma zamanı. İş dünyamızın talepleri göz önünde bulundurularak rekabet gücümüzü artıracak adımlar, ekonomimizin daha sağlam temeller üzerinde büyümesini temin edecektir. Hükümet üyelerimiz, reform anlayışını devam ettirecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yeni Kabinenin; yatırımcıların önünü açarak, yeni istihdam alanlarını artıracak, milli geliri yükseltecek ve halkımızın refah seviyesini artıracak adımlar atacağına güvenimiz tamdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha güçlü Türkiye odaklı hedeflere ulaşmak için yeni kabinenin hamleleri, iş dünyamızın önünü açacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin önünde ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük hedefler bulunduğunu kaydeden Demirören, “Bankalar üzerinden finansmana erişim noktasında iş dünyamız önemli zorluklarla karşı karşıya geliyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen zam ve diğer girdi maliyetleri de iş dünyamızın öncelikli gündem maddeleri arasında. Bu önemli başlıklar istikametinde atılacak güçlü adımlar, yatırım iştahımızı artıracak ve hızımızı yükseltecektir. Daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne önemli sorumluluklar düşüyor. Gerçek gündemimiz olan yatırım, üretim ve ihracat üçgenini sağlamlaştıracak adımlar refah seviyemizi de artıracaktır. Tüm bu süreç, iş dünyamızın rekabetçiliğini de kuvvetlendirecektir. Özel sektör olarak; kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın daha sürdürülebilir olacağı sürecin sağlıklı ilerlemesi için taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz” ifadelerinikullandı.