Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan, Bayburt Barosu Başkanı Av. Serkan Pekmezci ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yle araya geldi.

Misafirlerine Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliğinden bahseden Başkan Pekmezci, Barolar Birliği Başkanı Sağkan’ı Bayburt’ta ve Bayburt Belediyesinde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, günün anısına plaket takdiminde bulundu.

Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Sağkan ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak plaket takdim etti.