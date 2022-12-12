Erzincan Barosunca avukatlara yönelik UYAP (Avukat Portal, E-İmza, Mobil İmza, E-Tebligat, E-Duruşma ve Celse Uygulamaları)" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Erzincan Barosunca avukatlara yönelik UYAP (Avukat Portal, E-İmza, Mobil İmza, E-Tebligat, E-Duruşma ve Celse Uygulamaları)" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Avukat Çağatay Cengiz’in sunumu eşliğinde gerçekleşen seminere çok sayıda Erzincan Barosuna kayıtlı avukat katıldı.

Barodan yapılan açıklamada, “Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Avukat Çağatay Cengiz’e teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır” denildi.