Erzincan Barosunda “Taşınmaz Davaları” konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanı Hikmet Onat’ın sunumları eşliğinde gerçekleşen seminere çok sayıda Erzincan Barosuna kayıtlı avukat katıldı.

Barodan yapılan açıklamada, “Baromuzun ev sahipliğinde, Taşınmaz Davaları konulu meslek içi eğitim seminerini yoğun katılımı ile gerçekleştirdik. Ön alım davaları, satış vaadi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, inanç sözleşmesi, ortaklığın giderilmesi davası, müdahalenin men’i davası ile olağanüstü zamanaşımı suretiyle mülkiyeti kazanma detaylı olarak katılımcılara aktarıldı. Güzel sunum ve verdiği kıymetli bilgiler için Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanı Hikmet Onat’a teşekkür ederiz.” denildi.